Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới

Ngày 2/9, Lãnh sự quán Việt Nam tại New York phối hợp với chính quyền thành phố Jersey, bang New Jersey đã tổ chức lễ thượng cờ Việt Nam tại Tòa thị chính của thành phố nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021). Tại lễ thượng cờ, bà Joyce Watterman, Chủ tịch Hội đồng thành phố đã trao cho Lãnh sự Đinh Phương Mai bản tuyên bố do Thị trưởng Steven Fulop ký với nội dung, vào ngày 2/9, thành phố Jersey đã vinh danh Ngày Quốc khánh của Việt Nam. Tuyên bố nói rằng, thời khắc trọng đại này phản ánh tình bạn thân thiết giữa Mỹ và Việt Nam. Bà Đinh Phương Mai bày tỏ hy vọng rằng thời gian tới, lễ thượng cờ Việt Nam sẽ trở thành sự kiện thường niên được tổ chức giữa Tòa thị chính Jersey và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York.