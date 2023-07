Tổ chức cho cặp vợ chồng trốn đi nước ngoài, hai anh em cùng dính lao lý

Thông qua mạng xã hội, bà Võ Thị T. (Nghệ An) và bị cáo Nguyễn Thị Nhàn đã liên hệ với Tài. Nội dung trao đổi là cần đưa người ra nước ngoài lao động. Qua trao đổi, Tài được biết bà T. và chồng là ông Tr., thêm vào đó là anh H. (do Nhàn môi giới) có nhu cầu đi Canada lao động nhưng không xin được visa do quá tuổi và không chứng minh được tài chính.

Tài bàn với Cường về việc này. Cường tư vấn cho ông Tr. và bà T. làm visa du lịch Canada, sau đó tìm thời cơ trốn ở lại lao động. Tài và Cường đưa ra mức giá đi Canada là 15.000 USD/người, ông Tr. và bà T. đồng ý.

Ngày 14/1/2022, bà T. và ông Tr. được cấp visa Canada. Thấy việc xin visa Canada dễ dàng nên bà T. tiếp tục đề nghị Cường và Tài xin visa cho con gái là Phan Thị Tr. (SN 2004).

Ngày 31/3/2022, bà T. nộp cho Tài 82 triệu đồng để mua vé máy bay. Số tiền này, Tài đã dùng 65 triệu đồng để thanh toán tiền vé máy bay cho hai người. Ngày 9/4/2022, Tài đã nhận 350 triệu đồng đặt cọc của ông Tr. chuyển khoản. Ngay sau khi nhận tiền, Tài đã chuyển khoản 280 triệu đồng cho Cường và chuyển khoản 70 triệu đồng cho chị gái là Nguyễn Thị Thùy D. nhờ đổi hộ ra 3.000 USD để chi dùng cá nhân.