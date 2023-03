Tố cáo thầy giáo quan hệ tình dục với học sinh lớp 9

Chiều 24/3, ông Lê Văn Diên - Hiệu trưởng trường THCS Tân Dân, xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn) - cho biết hiện Công an huyện Nam Đàn đang vào cuộc điều tra vụ liên quan tới thầy L.V.H., giáo viên của trường THCS Tân Dân.

“Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình, công an đã làm việc với thầy H. suốt 3 ngày qua. Hiện công an đã gửi giấy tạm giữ thầy H. về đến trường. Nội dung cụ thể như thế nào cơ quan công an chưa thông báo với nhà trường và yêu cầu phối hợp khi cần”, ông Diên thông tin ban đầu.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn) - cho biết phía công an chưa cung cấp thông tin cụ thể. Tuy nhiên, qua nắm bắt ban đầu, vụ việc như sau: Gia đình cháu L.T.M.D. (học sinh lớp 9), trường THCS Tân Dân, đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Nam Đàn về việc cháu D. bị thầy giáo xâm hại tình dục.