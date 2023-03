tlinh sau cơn khủng hoảng chỉ trích

Tlinh mang nét nổi loạn, gai góc của Suboi trong rap. Sau Kimmese, giọng ca sinh năm 2000 là nữ rapper/singer/Composed hiếm hoi khẳng định chỗ đứng trên thị trường nhạc Việt. Một rapper nữ hoạt động trên thị trường đã hiếm. Và việc rapper nữ có MV đầu tư, thu hút triệu view trong bối cảnh hiện tại như tlinh càng hiếm.

Tlinh có tiềm năng tiến xa hơn, thậm chí vượt qua cái bóng của người thầy Suboi và Kimmese.

Chưa đầy một tháng, tlinh tung 2 MV đầu tư mạnh mẽ. Đó là minh chứng cho thấy tlinh đang là giọng ca gen Z có nền tảng tốt bậc nhất trên thị trường. Trên thị trường nhạc Việt, tlinh là cái tên hot, được nhiều nghệ sĩ ngỏ ý hợp tác. Gần nhất, cô góp giọng một verse trong MV Like This Like That của Tóc Tiên.

Thứ duy nhất có thể cản chân tlinh là vướng những tranh cãi không đáng có. Chính sự cá tính, phóng khoáng vượt ngưỡng của tlinh thôi thúc cô tạo ra những sản phẩm nhạy cảm.

Nữ rapper bắt đầu hứng chỉ trích, vào tầm ngắm của truyền thông từ verse rap trong màn cypher The Regionals: Vietnam. Gần nhất, phản ứng trái chiều từ các khán giả sau MV Ghệ Iu Dấu Của Em là cảnh báo để tlinh và ê-kíp của cô cẩn trọng hơn cho từng đường đi nước bước trong tương lai.

Theo Tiền Phong