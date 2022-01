tlinh nói Trấn Thành thiếu tinh tế khi hỏi chuyện yêu đương

Your browser does not support the video tag.

Clip Phần giao lưu giữua Trấn Thành và tlinh

Cụ thể, nam MC đã hỏi tlinh: "Em chỉ hát vậy thôi hay hiện giờ đang độc thân?" Nữ rapper đơ vài giây và đề nghị thẳng thắn: "Anh có thể hỏi một câu nào khác mà nó thật là tinh tế hơn không?".

Trấn Thành vẫn "nhây", tiếp tục hỏi: "Vậy hiện giờ em có độc thân không?". tlinh đã cười trong sự bất lực thì mới được nam MC bảo chỉ là đùa và tlinh không cần trả lời câu hỏi này.