Tivi giảm đến 85%, đồ gia dụng giá rẻ một nửa

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết, chuối là một trong ba mặt hàng xuất khẩu chính sang Trung Quốc, chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường này. Cuối năm 2022, Việt Nam và Trung Quốc đã ký nghị định thư xuất khẩu chuối tươi sang Trung Quốc.

Theo ông Nguyên, năm nay, do thời tiết tại Trung Quốc không lạnh lắm so với những năm trước nên chuối của quốc gia này đảm bảo mẫu mã, chất lượng tốt, khiến giá chuối và sản lượng chuối Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2022. "Thị trường nội địa xuất hiện điểm bán chuối giải cứu 6.000 đồng/kg là do cung vượt cầu”, ông Nguyên nói.

Chưa ‘cháy’ hàng đã loạn giá pháo hoa Tết

Tết Âm lịch 2024 là năm thứ ba người dân Việt Nam chính thức được phép sử dụng các sản phẩm pháo hoa chính hãng, an toàn được Nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - nghiên cứu và sản xuất. Tiền Phong thông tin, lượng khách có nhu cầu mua pháo hoa ngày càng tăng song chưa xuất hiện tình trạng "cháy hàng".

Dù nguồn cung pháo hoa ở các nhà phân phối chính hãng vẫn còn nhiều nhưng nhiều thương lái, dân buôn bắt đầu "hét" giá cao, tạo cơn sốt ảo cho thị trường này.

Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 thông tin, một số loại pháo hoa không tiếng nổ có giá bán chỉ từ 25.000 đồng/ống với loại phun nước bạc ngoài trời, sản phẩm giàn phun hoa 36 ống đắt giá nhất cũng ở mức 438.000 đồng.

Trong khi đó, một số thương lái đang chào giá bán các sản phẩm phun hoa 480.000 đồng/giàn, phun viên đặc biệt 470.000 đồng/giàn, phun viên 36 ống giá 520.000 đồng/giàn. Thậm chí, có tài khoản trên mạng xã hội "thổi" giá pháo hoa đạt mức hơn 1 triệu đồng/giàn.