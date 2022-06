"Titanic" ra rạp sau 25 năm: Những bí mật bất ngờ được hé lộ

Đạo diễn Cameron đã không ngần ngại chi mạnh tay để những cảnh ăn uống trên khoang hạng nhất diễn ra chân thực nhất có thể. Một số diễn viên phụ đã may mắn được phục vụ món trứng cá tầm Beluga trong những cảnh ăn uống, tiệc tùng trên khoang hạng nhất, đây là một món ăn đắt đỏ với mức giá dao động trong khoảng từ 3.200 USD đến 4.500 USD cho khoảng nửa cân trứng cá tầm (tương đương từ 75 - 105 triệu đồng).

Phần lớn thiết kế phim trường là chính xác so với thực tế (Ảnh: Insider).

Sau khi biên tập, "Titanic" còn khoảng 195 phút phim. Điều này có nghĩa chi phí sản xuất mỗi phút phim vào khoảng hơn 1 triệu USD. Trong suốt quá trình sản xuất, những người đứng đầu hãng phim và đạo diễn James Cameron đã có rất nhiều tranh cãi về độ dài của bộ phim cũng như việc kinh phí làm phim bị "đội lên" nhiều so với dự kiến ban đầu.

Câu thoại đầy phấn khích của nam diễn viên Leonardo DiCaprio khi hóa thân thành chàng Jack: "Ta là vua của thế giới này!" ("I'm king of the world!") chính là do nam diễn viên tự nghĩ ra. Nhân vật Jack đã hét vang lên câu thoại này khi anh đứng ở đầu mũi tàu Titanic.

Ở những ngày quay cuối cùng, một người nào đó đã bỏ chất kích thích vào trong nồi thức ăn phục vụ cho đoàn phim, đây là một loại chất kích thích có khả năng gây ảo giác (Ảnh: Insider).

Sự việc này đã khiến hơn 80 thành viên trong ê-kíp làm phim bỗng nhiên cảm thấy bất thường và trải qua ảo giác. Nhiều người đã phải nhập viện kiểm tra, dù vậy không ai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đạo diễn James Cameron biết có chuyện bất thường đang xảy ra, ông đã ép mình phải... nôn ngay.

Đạo diễn James Cameron có 150 diễn viên quần chúng phục vụ cho phim, những người này dù không có lời thoại nào, nhưng vẫn được đạo diễn đặt tên nhân vật và tạo dựng câu chuyện cuộc đời riêng cho từng người (Ảnh: Insider).

Trong phim có rất nhiều diễn viên quần chúng, số lượng nhóm diễn viên quần chúng thường xuyên có mặt trên phim trường lên tới 150 người, những người này phải cùng tham gia một khóa học để có lối hành xử đúng với đời sống văn hóa phương Tây hồi thập niên 1910.

Những diễn viên quần chúng này được đạo diễn Cameron đặt tên và gây dựng câu chuyện cuộc đời riêng cho từng người, để khi họ xuất hiện trong khuôn hình, dù chỉ là thoáng qua, thì họ vẫn có thể tự tin hành động và biểu đạt nhờ có sẵn một nền tảng định hướng. Nhờ vậy, các nhân vật quần chúng trong phim, dù chỉ lướt qua màn ảnh, nhưng vẫn rất có hồn và có tính thuyết phục.

Nhân vật Jack được xây dựng dựa trên cảm hứng về cuộc đời của một nhà văn nổi tiếng (Ảnh: Insider).

Cuộc đời nhân vật Jack Dawson (nam diễn viên Leonardo DiCaprio) được lấy cảm hứng từ nhà văn nổi tiếng người Mỹ Jack London (1876 - 1916), ông nổi tiếng với những tác phẩm văn học như "Tiếng gọi nơi hoang dã" hay "Nanh trắng". Jack London đã dành một phần tuổi trẻ của mình để làm thủy thủ lênh đênh trên biển và tham gia cơn sốt đào vàng Klondike ở Canada hồi cuối thế kỷ 19.

Jack có thể cùng ở trên cánh cửa gỗ với Rose (Ảnh: Insider).

Đã có những nghiên cứu khoa học mang tính... hài hước chứng minh rằng cánh cửa gỗ hoàn toàn có thể giúp cả Jack và Rose cùng sống sót. Đây là một câu chuyện tranh cãi bên lề khá thú vị xoay quanh bộ phim, nhiều người cho rằng cánh cửa đủ chỗ cho cả Jack và Rose, và cái chết của chàng Jack là quá đáng tiếc, thậm chí là… không cần thiết.

Trước nay, đạo diễn James Cameron luôn cho rằng cái chết của Jack là một chi tiết cần thiết cho cái kết của bộ phim, cái chết ấy góp phần làm nên tính kinh điển cho bộ phim, vì vậy, ông không muốn tranh cãi với những lý luận khoa học mà nhiều người đưa ra.