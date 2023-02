‘Titanic’: Chuyện tình kinh điển nhất lịch sử trở lại sau 25 năm

Giống với hàng loạt bom tấn khác do mình thực hiện, James Cameron đã sử dụng những công nghệ và cách làm phim tiên tiến nhất lúc bấy giờ để mang đến những hình ảnh hoành tráng nhất về con tàu Titanic.

Ông tiếp cận Harland and Wolff – hãng đóng ra con tàu huyền thoại năm ấy – để sử dụng những bản vẽ gốc đã thất lạc từ lâu. Hãng phim mua một mảnh đất rộng hơn 160.000 mét vuông để xây dựng một phim trường mới dành riêng cho Titanic.

James Cameron dùng một bể chứa hơn 64 triệu lít nước xây dựng mô hình Titanic hoàn chỉnh. Một vài phần khác của con tàu được lược bỏ hoặc thu nhỏ theo tỷ lệ nhất định để thực hiện những đại cảnh.

Ông tiếp cận hãng đóng tàu trước khi bấm máy

Ngoài ra, cấu trúc con tàu mô hình còn có thể nghiêng, nâng cao hoặc hạ thấp để quay nhiều phân cảnh thảm họa. Việc ghi hình ngay dưới nước của bộ phim chính là bước tiền đề để James Cameron tạo ra Avatar: The Way of Water sau này.

Bên cạnh đó, ông còn tiên phong trong nhiều giải pháp xử lý hiệu ứng đặc biệt, gồm cả các loại khớp chuyển động với kỹ xảo CGI hiện đại nhất. Nhà làm phim cũng tạo ra một hệ điều hành dựa trên Linux để thể hiện cảnh các hành khách cố sống sót khi con tàu chìm.

Những phân cảnh lãng mạn của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trên phim

Kết quả cả thế giới đã phải choáng ngợp với phần hình ảnh quá ấn tượng của Titanic. Bộ phim lập kỷ lục doanh thu với hơn 2.2 tỷ USD và trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử trong suốt 12 năm sau đó. Titanic còn là một trong ba bộ phim thắng 11 giải Oscar, gồm nhiều hạng mục quan trọng như Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc…