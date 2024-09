Ở tập 4 của "Our song Vietnam - Bài hát của chúng ta", tiết mục của cặp đôi Mai Tiến Dũng - LyLy gây ấn tượng bởi sự ăn ý, những cử chỉ tình tứ. MC Trấn Thành đùa rằng hành động tình tứ của cặp đôi sẽ khiến Mai Tiến Dũng bị “voi cày, ngựa xéo” - ám chỉ Anh Tú “Voi", bạn trai tin đồn của LyLy. Mai Tiến Dũng tiết lộ chính "Voi" đã chỉ anh cách thể hiện cá tính của một chàng trai khi "tán gái”. Your browser does not support the video tag. Theo Vietnamnet