Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết thêm, năm 2020, Việt Nam xếp thứ 91/185 về tỉ suất mắc mới và thứ 50/185 về tỉ suất tử vong trên 100.000 người. Thứ hạng này tương ứng của năm 2018 là 99/185 và 56/185. Như vậy, có thể thấy tình trạng mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng.

Hiện nay, chỉ có 185/204 quốc gia có báo cáo thống kê về tình hình bệnh ung thư. Theo GLOBOCAN, tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư, hiện có 354.000 người "sống chung" với ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới và 106 người tử vong do ung thư.

"Đây cũng là xu hướng tương tự với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia phát triển, tuy nhiên tỷ lệ tử vong do ung thư tại các quốc gia này lại giảm. Con số này cho thấy gánh nặng bệnh ung thư gây nên cho cộng đồng hết sức lớn. Chúng ta thường nghe con số tử vong do tai nạn giao thông, COVID-19 nhưng thực tế con số này chưa "thấm" gì so với ung thư"- GS.TS Trần Văn Thuấn chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, ung thư không phải vấn đề gây nên sợ hãi, lo lắng. Chúng ta có thể phát hiện sớm, kịp thời và chữa khỏi nhờ các công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị.

"Xu hướng e ngại, sợ sệt với bệnh ung thư đang giảm dần. Nhiều người bệnh đã lao động, học tập và chung sống dần với căn bệnh ung thư. Có những bệnh nhân ung thư 10 năm vẫn sống khỏe. Điều này cho thấy trình độ khoa học công nghệ của chúng ta đã từng bước tiếp cận với chẩn đoán, điều trị ung thư trên thế giới"- GS.TS Trần Văn Thuấn nói.