Tình trạng gần đây của Kpop: BTS hay IU đều gây thất vọng, Gen 4 lại càng thảm hoạ?

BLACKPINK đã rất lâu không comeback

Với Red Velvet và TWICE, ý kiến cho rằng những bài hát gần đây có chất lượng kém xa thời trước. Tất cả đều ở mức trung bình và đánh mất khá nhiều năng lượng vốn có.



Ý kiến cho rằng Queendom (Red Velvet) chỉ có chất lượng trung bình



TWICE đã đánh mất năng lượng như các bài Dance The Night Away, Yes Or Yes hay Like Ooh Ahh sau lần trở lại với Alcohol Free

Ngay cả những idol Gen 2 như Taeyeon hay SHINee trở lại đường đua Kpop hiện nay thì có vẻ như vẫn không đem lại cái "cảm giác năm xưa" hay những đột phá quá xuất sắc. Theo bài viết, SEVENTEEN, NCT hay MAMAMOO đều có thành tích tốt nhưng cảm giác chỉ dừng lại ở đó. Các bài hát của những thần tượng này thì chẳng bài nào sánh được với lúc trước cả.



Các idol Gen 2 như Taeyeon...



... hay SHINee trở lại nhưng không mang về "cảm giác năm xưa"



SEVENTEEN...



... MAMAMOO