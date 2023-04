Tình trạng của vũ công bị màn hình LED 600kg rơi trúng người sau một năm

Ngoài cha mẹ của Lý Khải Ngôn, bạn gái anh - ca sĩ Tô Chỉ Tinh cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn với nam vũ công. Cô cùng bố mẹ nam vũ công chăm sóc, động viên anh suốt một năm qua. Nếu không có tai nạn sân khấu, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ. Cha mẹ của Lý Khải Ngôn rất biết ơn tình cảm và sự chân thành của nữ ca sĩ.



Lý Khải Ngôn và cha mẹ (Ảnh: HK01).

Liên quan tới sự cố rơi màn hình nặng 600kg trong show diễn ca nhạc của nhóm Mirror, khiến nam vũ công Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn, 5 người đã bị cảnh sát Hong Kong ra lệnh bắt. Trong đó, hai giám đốc dự án và một kỹ thuật viên đã bắt đầu bị xét xử từ ngày 2/2. Họ đã nộp tiền bảo lãnh nhưng không được phép rời khỏi Hong Kong.

Nguyên nhân gây tai nạn ban đầu được xác định là do dây cáp bị đứt. Đơn vị thi công bị tố không đảm bảo công tác an toàn, tắc trách trong việc kiểm tra, kiểm duyệt địa điểm tổ chức sự kiện. Toàn bộ chi phí điều trị của Lý Khải Ngôn hiện do công ty quản lý nhóm nhạc Mirror trang trải.

Sau vụ tai nạn, hàng loạt chương trình biểu diễn tại Hong Kong phải tạm hoãn. Công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ được nâng cao. Vụ việc cũng khiến sự nghiệp của nhóm nhạc Mirror ảnh hưởng. Họ dừng hoạt động từ sau tai nạn và một số thành viên của nhóm thừa nhận bị sang chấn tâm lý sau vụ việc.

Theo Dân Trí