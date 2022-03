Tình tin đồn lâu năm khóc nức nở khi Mỹ Tâm hát bài kỷ niệm

Dù 2 đêm nhạc My Soul 1981 của Mỹ Tâm tại Đà Lạt đã kết thúc nhưng dư âm thì vẫn còn kéo dài với những câu chuyện bên lề. Mới đây, cộng đồng người hâm mộ của "Họa mi tóc nâu" đã truyền tay nhau clip ghi lại cảnh một người đàn ông đã khóc khi nghe nữ ca sĩ hát.

Clip Người tình tin đồn lâu năm khóc nức nở khi nghe Mỹ Tâm hát bài kỷ niệm

Người này hoàn toàn không xa lại với fan lâu năm của Mỹ Tâm, đó là Kim Hak, một người đàn ông người Hàn Quốc, và là người yêu tin đồn của giọng ca Người Hãy Quên Em Đi từ những năm 2000.

Được biết trong đêm 1, người này ngồi ở những hàng ghế cuối, qua đêm 2 đã lên hàng đầu tiên. Khi Mỹ Tâm di chuyển xuống ngồi hát giữa khán giả ca khúc Dường Như Ta Đã, thì ở trênchàng trai Kim Hak đã có loạt hành động dụi mắt liên tục, mặt cúi gằm. Rất nhiều người hâm mộ đã khẳng định đó là khoảnh khắc Kim Hak đã gục mặt xuống và khóc.