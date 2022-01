Tình tiết tăng nặng cho nữ sinh sát hại cha bằng xyanua

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ở TP Bà Rịa) về tội Giết người. Linh là bị can pha chất độc xyanua vào chai nước để cha là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) uống ngày 18/1.

Sau khi ông Điệp tử vong, Linh kéo thi thể cha ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây bịt kín. Để dựng hiện trường giả, bị can dùng xăng đốt nhà rồi loan báo về việc có người đột nhập, đập đầu cô gái xuống nền và giết ông Điệp để trả thù.

Với những hành vi này, nữ sinh 21 tuổi có thể đối diện thêm những tội danh và tình tiết tăng nặng nào?