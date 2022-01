Tình tiết phẫn nộ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Nguyễn Kim Trung Thái không có ý định đưa con đi cấp cứu

Vụ việc bé N.T.V.A. ( 8 tuổi) tử vong do bị bạo hành ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ bức xúc. Không chỉ lên án hành vi dã man, máu lạnh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, dư luận cũng hết sức phẫn nộ với sự vô tâm cùng những hành vi bao che tội ác cho người tình của Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột V.A. khi nhiều lần tiếp tay cho người tình đánh con gái mà không có bất cứ hành động ngăn cản nào, dẫn đến cái chết thương tâm của bé.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, hiện cơ quan công an đã phục hồi được dữ liệu camera an ninh trong căn hộ mà Nguyễn Kim Trung Thái đã xóa trước đó sinh và lộ rõ những hành vi dã man máu lạnh của Thái, đặc biệt là bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang với bé V.A.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.