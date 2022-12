Tình tiết mới vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh 'lên bờ xuống ruộng'

Hậu quả khiến nữ sinh P. bị thương, bị nhiều vết bầm tím vùng gò má, rách da trong khoang miệng.

Your browser does not support the video tag.

Đến chiều ngày 18/12, sau khi xem được đoạn clip đánh nhau, ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Giáo, xác nhận 2 người trong clip là học sinh của nhà trường và sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 11/2022.

Hiện Trường THCS Phùng Giáo đang căn cứ theo kết quả xác minh của cơ quan công an về vụ nữ sinh đánh đập dã man bạn cùng trường để tiến hành các bước kỷ luật học sinh vi phạm theo quy định.

Đ.K (t/h)

Theo Vietnamnet