Tình tiết mới vụ 13 học sinh dương tính với ma túy vì ăn kẹo 'lạ'

Ngay sau khi nhận được thông tin có 13 học sinh Trường THPT Hoành Bồ phải nhập viện vì ăn kẹo không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng TP Hạ Long đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nguồn gốc thực phẩm mà các học sinh đã ăn.



Qua xác minh nhanh với lực lượng chức năng, học sinh M.T.S. (người đã chia kẹo cho các học sinh khác cùng ăn) cho biết đã lấy số kẹo trên tại nhà người chị họ bán quán cà phê 1998 (tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) do bà Hoàng Thị Dung làm chủ cơ sở.



Ngay sau đó, phòng Y tế TP Hạ Long đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở nêu trên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 92/2020 do UBND TP Hạ Long cấp.



Cũng tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở trên có 3 người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm. Người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay.



Cũng tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện loại kẹo Nerds Rope tại cơ sở kinh doanh (loại kẹo các học sinh trên đã ăn).



Lực lượng chức năng TP Hạ Long đã lập biên bản xử phạt quán cà phê 1998 vi phạm hành chính, hành vi người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay, mức xử phạt 2 triệu đồng.

Loại kẹo 13 học sinh đã ăn Trước đó, vào khoảng 7h45, ngày 25/10 trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ có biểu hiện bị ngộ độc (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay). Sau khi phát hiện vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường cùng tổ y tế sơ cứu ban đầu và đưa các em học sinh này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hạ Long.



Theo thông tin nhà trường cung cấp cho cơ quan chức năng, cả 13 học sinh trên cùng ăn chung một gói kẹo (màu xanh, có in chữ nước ngoài, không rõ xuất xứ) do em M.T.S. (SN 2006, lớp 10A2 trường THPT Hoành Bồ) mang đến.



Tại thời điểm điều tra, bệnh viện đa khoa Hạ Long đã xét nghiệm các mẫu nước tiểu của các học sinh trên kết quả dương tính với Manijuana (THC-cần sa).