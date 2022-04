Tình tiết bất ngờ vụ hai vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín cửa

Do nợ nần, cặp vợ chồng trẻ ở Trà Vinh, đã tìm đến cái chết. Hai bé gái được cho uống thuốc an thần đã may mắn thoát nạn và được phát hiện đưa đi cấp cứu.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc hai vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong trong khu dân cư ở xã Long Đức (TP Trà Vinh). "Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nợ nần, hai vợ chồng uống thuốc an thần tự vẫn”, một cán bộ điều tra thông tin. Theo cơ quan điều tra, hai bé gái trong vụ việc cũng được cho uống thuốc an thần nhưng sau đó đã nôn ói, không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi phát hiện sự việc, hai bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu và giao cho người thân chăm sóc. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Theo kết quả điều tra, sáng 14/4, tại khu dân cư thuộc ấp Sa Bình (xã Long Đức), người dân phát hiện mùi hôi từ nhà của vợ, chồng anh N.T.Đ. (SN 1988) và chị T.T.K.C. (SN 1987). Quảng cáo Qua kiểm tra, căn nhà của vợ chồng anh Đ., có biểu hiện bất thường. Cửa đóng kín liên tục khoảng 4 ngày. Nhiều người dân xung quanh đã tiếp cận, phá cửa vào bên trong, thấy anh Đ. và vợ đã tử vong. Hai bé gái (SN 2015 và 2018) sức khỏe yếu, đói lả được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân tử vong do uống thuốc an thần. Theo người dân, anh Đ. và gia đình sinh sống rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong khu dân cư, không có mâu thuẫn với ai. Xác minh, cơ quan điều tra được biết gia đình anh Đ. đang nợ một số tiền khoảng 500 triệu đồng.