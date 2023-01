Tình tiết bất ngờ về kẻ đập chết nhân tình trong khách sạn

Hiện tại, bị can này không đủ sức khoẻ tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP.

Trước đó, chị Vũ Thị Chín cũng nhận thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận mẫu máu của bị hại T và mẫu máu của bị can Xuân không tìm thấy chất ma tuý.

Chị Vũ Thị Chín cho hay, chị và gia đình sẽ làm đơn yêu cầu giám định tâm thần lại đối với ông Xuân.

Theo người nhà nạn nhân, chồng bà T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại 2 người con (15 tuổi và 12 tuổi). Xuân ly thân với vợ. Xuân và bà T. quen nhau được khoảng 2 năm nay và Xuân thường lui tới gia đình bà T. chơi.