‘Tịnh thất Bồng Lai’ và chuyện bí mật đời tư về kết quả ADN

Như VietNamNet đã đưa, Công an tỉnh Long An cho hay, đã có kết quả giám định ADN liên quan đến các cá nhân sinh sống ở “Tịnh thất Bồng Lai”. Nhưng vì kết quả này liên quan đến thông tin cá nhân, quyền con người, trong đó có trẻ em, nên CQĐT chỉ thông báo cho những người có liên quan.

Được biết, kết quả ADN của 28 cá nhân được cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An phục vụ cho việc xác minh, xử lý các đơn tố cáo của một số người nhắm đến các cá nhân ở “Tịnh thất bồng lai” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân.

Kết quả ADN này do Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM thực hiện giám định.

Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, CQĐT chưa công bố cụ thể kết quả giám định ADN đối với từng người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai” là để bảo vệ bí mật đời tư cá nhân của công dân, đặc biệt là những đứa trẻ.