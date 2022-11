‘Tịnh thất Bồng Lai' lừa cộng đồng, trục lợi từ thiện như nào?

Biến gia thành tự và lai lịch đáng ngờ của “Thầy ông nội”

Việc Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) được xác định là dựa trên kết quả giám định ADN của 28 cá nhân sinh sống tại đây. Tuy nhiên, dấu hiệu về lừa đảo tại “Tịnh thất Bồng Lai” ít nhiều đã được làm rõ từ trước.

Điều đầu tiên cần nói đến là điểm “Tịnh thất Bồng Lai” hay sau này đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ” vốn là nơi biến gia thành tự.

"Tịnh thất Bồng Lai" tồn tại nhiều năm nay, nhận được nhiều sự hỗ trợ từ thiện trong và ngoài nước nhưng khoảng một năm nay có đơn tố cáo của các cá nhân về hành vi "lừa đảo từ thiện tại đây. Ảnh: T.L

Cụ thể, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, quê An Giang) về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) mua nhà đất rồi tự biến thành một cơ sở tôn giáo. Sau đó, ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, quê An Giang) về đây sinh sống, tự phong là trụ trì, hòa thượng Thích Tâm Đức hay “Thầy ông nội”, luôn miệng giới thiệu “Tịnh thất Bồng Lai” là chùa.

Những người sinh sống trong hộ bà Cúc đã thiết kế căn thờ Phật trong nhà như chánh điện của tu viện Pháp giáo. Họ đều cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng, chú tiểu… tổ chức sinh hoạt như một tu viện Phật giáo; làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội.

Trước đây, chính quyền tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh và có khẳng định, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo.