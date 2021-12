Tịnh thất Bồng Lai kháng cáo đòi hơn 3 tỷ: Tòa tuyên án giữa đêm với nhiều bất ngờ

Anh Lê Thanh Minh Tùng, người tự xưng con ruột ông Lê Tùng Vân cũng có mặt

Từ TP.HCM, anh Lê Thanh Minh Tùng (SN 1985), người tự xưng là con ruột ông Lê Tùng Vân cũng đã có mặt trước TAND tỉnh Long An vào tối 9/12.



Trước đó, bà Châu Vinh Hóa (SN 1975) đã theo gia đình ông Võ Văn Thắng (ngụ TP.HCM) đến cơ sở Tịnh thấy Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm con gái.



Trong quá trình xô xát giữa hai bên, bà Hóa đã cầm miếng gạch men để ném về phía của nhóm người Tịnh thất Bồng Lai, khiến ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1988, tự xưng "tu sĩ" ở Tịnh thất Bồng Lai) bị thương. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích là 13%.



Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án đã trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm. Tại đây, ông Nguyên đã yêu cầu bồi thường "đau đớn về thể xác 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang sẹo cả đời là 1 tỷ đồng" cùng nhiều khoản khác. Số tiền yêu cầu bồi thường lên đến hơn 3 tỷ đồng.