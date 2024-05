Tinh thần hiếu học làm nên thành công cho dân tộc Do Thái

Theo Britannica, trong hơn 4.000 năm lịch sử, dân tộc Do Thái đã trải qua một thời gian dài lưu lạc, thậm chí là nạn nhân của nạn diệt chủng. Tuy vậy, bằng tinh thần hiếu học và sự đoàn kết, người Do Thái đã sản sinh ra hơn 30% chủ nhân của giải thưởng Nobel, đồng thời xây dựng được một quốc gia độc lập và phát triển.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của mình, tinh thần hiếu học và khao khát tri thức đã trở thành điều quan trọng nhất với người Do Thái. Ngay cả trong thời gian lưu lạc, việc giáo dục thế hệ trẻ vẫn vô cùng được chú trọng. Với người Do Thái, tri thức là kho báu của mỗi người, là công cụ để hình thành nên trí tuệ.

"Tài sản có thể trở về số 0, nhưng kiến thức ngày càng phải mở rộng" là câu ngạn ngữ nổi tiếng nói lên tinh thần hiếu học của người Do Thái. Nhờ chú trọng vào việc đào tạo và dạy dỗ, trẻ em Do Thái hầu hết đều biết đọc, biết viết, thậm chí còn tốt hơn dân bản địa ở những nơi người Do Thái đi qua.