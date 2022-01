Tình ồn ào của Lương Bằng Quang và bạn gái Ngân 98 kém 16 tuổi

Năm 2020, Lương Bằng Quang từng tổ chức tiệc cầu hôn Ngân 98. Dù nữ DJ chưa đồng ý nhưng Lương Bằng Quang cho biết chờ dịch Covid-19 ổn hơn sẽ nghĩ đến vấn đề này

Tuy nhiên vào cuối năm 2021, Ngân 98 bất ngờ tiết lộ trên sóng livestream của Lương Bằng Quang về lý do chưa làm đám cưới: “Quen vậy thôi chứ không cưới, cưới mai mốt mắc công ly dị giấy tờ mệt lắm. Cứ quen vậy nè, mai mốt chia tay là xong”.

Loạt ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 chụp cho thương hiệu áo cưới.

Clip Lương Bằng Quang nhảy cùng Ngân 98

Your browser does not support the video tag.

Anh Thư

Ảnh: FBNV