Tính năng tự lái của Tesla được minh oan trong vụ tai nạn tại Mỹ

Cơ quan này kết luận nguyên nhân có thể do tài xế chạy quá tốc độ, uống rượu say và không kiểm soát được phương tiện.

Một ủy ban an toàn của Mỹ vừa xác nhận không tìm thấy bằng chứng cho thấy chiếc Tesla Model S đang hoạt động ở chế độ Autopilot khi vụ tai nạn khiến 2 người tử vong xảy ra hồi tháng 4/2021 tại bang Texas (Mỹ).

Tuy nhiên trong tuần này, Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sau khi xem xét các dữ liệu đã kết luận rằng “không có việc sử dụng hệ thống Autopilot tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian sở hữu phương tiện này, bao gồm cả khung thời gian tính đến lúc dữ liệu được truyền lần cuối vào ngày 17/4/2021”.

Tesla đã không phản hồi lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.

Tính năng Autopilot được minh oan. Ảnh: Reuters.



NTSB mô tả lại tình trạng suy yếu của tài xế ở thời điểm đó do say rượu kết hợp với tác dụng an thần của 2 loại thuốc kháng histamin.