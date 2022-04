Tính năng “Find My” của AirPods khiến các nhà bán lẻ và các công ty tân trang “đau đầu”

Điều đó có nghĩa là khi một công ty tân trang tiến hành kiểm tra AirPods, hoặc thậm chí là khi chủ nhân mới của những cặp AirPods đó nhận được hàng, họ sẽ thấy thông báo "AirPods Mismatch" từ ứng dụng Find My, với nội dung như sau: "The earbuds of your AirPods are linked to a different Apple ID, possibly because one of the earbuds is mixed up with someone else's AirPods. Learn how to solve this issue by going to the article online", tạm dịch là "AirPods của bạn được liên kết với một Apple ID khác, có khả năng là bởi một trong hai tai nghe đã bị trộn lẫn với AirPods của người khác".