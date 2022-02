Tính năng an toàn AirTag trên iOS 15.4 beta 4 gồm những gì?

Ngoài ra, Apple cũng chỉ dẫn những cách tìm AirTag thất lạc.

Nếu so sánh trong mục Settings => Notifications, iOS 15.4 beta 4 sẽ không còn mục Find My Safety Alerts. Điều này có thể đồng nghĩa rằng người dùng không thể tắt chức năng cảnh báo an toàn.