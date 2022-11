Tình huống pháp lý xoay quanh vụ người đàn ông bị "tra tấn" trên tàu cá

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra trên tàu cá số hiệu BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi bà Năm Bộ) làm chủ. Trong các nghi can đánh các nạn nhân có con trai của bà Hà là Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tên thường gọi là To); Nguyễn Văn Tỵ và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi).



Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cũng đã khởi tố để điều tra vụ án hành hạ người khác. Hiện, 3 người tham gia hành hạ vẫn chưa vào bờ và hứa chậm nhất ngày 21/11.