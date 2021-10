Tình huống khó hiểu của TWICE với bài hát tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp: Knet khen ngợi hết lời nhưng thứ hạng 'The Feels' tại Hàn lại quá thấp!

Vào lúc 13h trưa ngày 1/10 (giờ Hàn), TWICEđã chính thức phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên mang tên 'The Feels' kèm theo một phiên bản MV. Từ trước đến nay TWICE không có các hoạt động Mỹ tiến, chính vì vậy single tiếng Anh này không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của nhóm mà còn nhận được rất nhiều sự kì vọng. Mặc dù đây là một single tiếng Anh nhưng netizen Hàn cũng chú ý theo dõi bước đi lần này của TWICE bởi họ vẫn là nhóm nữ Kpop gen 3 top đầu. Vậy thì phản ứng của Knet với 'The Feels' sẽ ra sao?

Ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của TWICE

TWICE vốn nổi tiếng với hình ảnh ngọt ngào tươi sáng, chính vì vậy ca khúc tiếng Anh 'The Feels' cũng mang màu sắc tương tự. Tuy nhiên điểm đặc biệt chính là bài hát này cũng mang phong cách hoài cổ, gợi nhớ đến dòng nhạc disco-pop những năm 90 kết hợp với âm thanh bass trầm bổng. Bài hát được sáng tác bởi đội ngũ nhà sản xuất nước ngoài: collapsedone, Justin Reinstein, Anna Timgren và Boy Matthews.

TWICE - 'The Feels' MV

Nội dung bài hát kể về những xúc cảm rung động đẹp đẽ của mối tình đầu. MV 'The Feels' lấy bối cảnh của một buổi tiệc prom (dạ hội). 9 thành viên TWICE đã trải qua cảm giác nôn nao khi chuẩn bị cho một trong những bữa tiệc quan trọng nhất trong năm. MV bắt đầu bằng cảnh họ nhận được lời mời đến một buổi prom, sau đó họ chuẩn bị sẵn sàng và khiêu vũ suốt đêm tại bữa tiệc. Màu sắc MV và trang phục của TWICE rất lịch thiệp, xinh đẹp như quý cô và cũng mang âm hưởng gợi nhớ đến thập niên 90.

Phản ứng tích cực bất ngờ từ netizen Hàn Quốc