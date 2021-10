Tình huống khó hiểu của một công ty giải trí khiến fan đồng loạt phẫn nộ: Nợ ngập đầu, tương lai idol mờ mịt nhưng lại tích cực quảng bá cho trainee 'Girls Planet 999'

Nhiều người chú ý đến việc bio của tài khoản Instagram @bbcanotherworld có viết "Who's Next with BlockBerryCreative?". Ngoài ra, bài đăng của Choi Yeyoung cũng được chia sẻ lại bởi 2 thí sinh "Girls Planet 999" khác là Sakurai Miu và Ryu Sion - người hiện cũng đang là trainee của BlockBerryCreative. Kết hợp tất cả những dữ kiện này, cộng đồng mạng suy đoán rằng nhiều khả năng BlockBerryCreative đang có dự định cho ra mắt girlgroup mới với sự có mặt của Choi Yeyoung và Ryu Sion nhằm tận dụng sự chú ý mà họ nhận được sau "Girls Planet 999", hoặc ít nhất cũng có ý định thành lập một nhóm nữ dự án kết hợp với trainee tự do hay đến từ các công ty khác.

Dù vẫn chưa rõ thực hư ý định của BlockBerryCreative, nhưng tất cả những suy đoán nói trên đã sớm chọc giận cộng đồng fan LOONA. Nhiều người bắt đầu tự hỏi công ty này sẽ quản lý nhóm mới như thế nào trong tình hình nợ ngập đầu hiện nay, thậm chí còn kêu gọi Choi Yeyoung nhanh chóng "rời công ty" để không lãng phí tiềm năng.