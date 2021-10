Tình huống khiến Joy (Red Velvet) bị Knet chỉ trích 'ranh ma': Vì sao đã cập nhật Bubble nhưng lại bị 'ném đá' nặng nề hơn cả lúc không nhắn?

Tuy nhiên kể cả khi đã gửi tin nhắn Bubble đến fan sau 1 tháng để tài khoản "đóng bụi", Joyvẫn bị cộng đồng mạng Hàn Quốc chỉ trích dữ dội, nếu không muốn nói là làn sóng "ném đá" nữ thần tượng thậm chí còn nặng nề và gay gắt hơn trước. Lý do dẫn đến tình huống này xuất phát từ một quy định của Bubble về việc sẽ hoàn tiền cho người mua nếu nghệ sĩ không nhắn tin trong vòng 30 ngày. Điều này có nghĩa là nếu Joy không nhắn thêm chỉ 1 ngày nữa, những người đã mua Bubble của cô sẽ được hoàn lại số tiền 4.500 won. Thực tế này khiến netizen Hàn không khỏi bức bối và chỉ trích sự "ranh ma" của Joy, cho rằng thà cô cứ tiếp tục im lặng để fan được hoàn tiền còn hơn chỉ nhắn vài dòng cho "có lệ".

Không ít netizen cũng suy đoán rằng có lẽ Joyđã đọc được những bài báo viết về tình trạng thiếu tương tác giữa cô và người hâm mộ, dẫn đến việc cô phải cập nhật Bubble như một cách trấn an các fan của mình. Thế nhưng dù là với lý do nào, rõ ràng vụ việc lần này cũng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Joy trong mắt công chúng đồng thời khiến không ít fan Hàn thất vọng ra mặt về cách hành xử của cô. Những bình luận tiêu cực về Joy trên Nate Pann, nơi mà vote up thường chỉ dao động trong khoảng vài chục đến vài trăm, thậm chí còn nhận được lượng ý kiến đồng cảm lên đến hàng ngàn.

- "Ranh ma đến thế là cùng; thà là cứ im cho đủ 1 tháng để fan được hoàn lại 4.500 won còn tốt hơn"