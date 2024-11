Tình huống khẩn cấp gây xáo động showbiz Hàn Quốc

NewJeans xác nhận chia tay với công ty quản lý trong buổi họp báo khẩn cấp. Đây là tình huống chưa từng xảy ra tại showbiz Hàn Quốc. Các bên liên quan đều có động thái trong ngày 29/11. Chiều 28/11, nhóm nhạc nữ NewJeans bất ngờ họp báo khẩn cấp, nói về chuyện hủy hợp đồng làm việc với Ador - công ty con thuộc tập đoàn giải trí HYBE. Cuộc họp báo chưa từng có ở showbiz Hàn “Ador không có khả năng bảo vệ NewJeans. Ở lại công ty sẽ chỉ kéo dài nỗi đau tâm lý và lãng phí thời gian của chúng tôi” - thành viên Hanni giải thích lý do rời khỏi công ty. Trước đó, nhóm nhạc này gửi danh sách về những thay đổi mà họ yêu cầu công ty quản lý thực hiện trong vòng 14 ngày. Ador gửi thư điện tử ngay sát giờ, lúc nửa đêm trước ngày diễn ra họp báo.

NewJeans tổ chức họp báo khẩn cấp, thông báo rời Ador và HYBE. "Chúng tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Chúng tôi không làm gì ngoài việc cố gắng hết sức. Thật vô lý khi chúng tôi phải trả cho họ phí vi phạm hợp đồng. Họ là những người có lỗi. Hybe và Ador là những người phải chịu trách nhiệm" - thành viên Haerin chia sẻ khi có người thắc mắc về việc nhóm có phải bồi thường hợp đồng cho công ty hay không. Khi các phóng viên hỏi thêm liệu lập luận của các thành viên có hợp lý về mặt pháp lý hay không, đơn vị truyền thông của các cô gái đã trả lời ngắn gọn và cho biết sẽ đưa ra thông báo tiếp theo sau khi tham khảo ý kiến ​​luật sư. Danh sách những điều mà NewJeans yêu cầu bao gồm lời xin lỗi từ Belift Lab - chi nhánh con của HYBE - vì đã để người quản lý bảo nghệ sĩ "phớt lờ" thành viên Hanni của NewJeans vào tháng 5/2024 và phục chức cho cựu CEO của Ador - Min Hee Jin. HYBE ám chỉ rằng họ không phục chức giám đốc cho Min. Min Hee Jin cho biết cô nghỉ việc tại Ador vào ngày 20/11. Các thành viên NewJeans ủng hộ quyết định này và khẳng định: "Chúng tôi muốn làm việc với Min Hee Jin nếu có thể". NewJeans nói rời Ador từ 12h đêm 28/12 nhưng vẫn sẽ thực hiện tất cả hoạt động đã lên lịch, bao gồm cả quảng cáo. Các thành viên nói họ được cha mẹ ủng hộ chấm dứt hợp đồng với công ty. Lý do nhóm tự tin rời Ador vì trong điều khoản hợp đồng có đề nếu bên thứ ba xâm phạm hoặc can thiệp vào các hoạt động của NewJeans, phía công ty có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ những hành vi này. Nếu bên công ty vi phạm, NewJeans có thể chấm dứt hợp đồng độc quyền. Các hợp đồng độc quyền với các thành viên của NewJeans vẫn có hiệu lực vì Ador chưa bao giờ vi phạm hợp đồng, công ty phản hồi cho cuộc họp báo khẩn cấp của nhóm nhạc nữ này. Ador phản pháo, NewJeans chưa thể kết thúc hợp đồng "Ador chưa bao giờ vi phạm hợp đồng và chỉ vì các thành viên NewJeans cho rằng lòng tin đã bị phá vỡ, không có nghĩa là các hợp đồng có thể bị chấm dứt" - phía Ador lên tiếng ngay khi cuộc họp báo chấm dứt. “Hợp đồng độc quyền giữa các thành viên NewJeans và Ador vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi yêu cầu các thành viên tiếp tục các hoạt động với Ador như đã làm từ trước đến nay”. Ador nói đã nhiều lần yêu cầu các nghệ sĩ gặp mặt trực tiếp nhưng họ đã từ chối. "Ngay cả bây giờ, chúng tôi hy vọng sẽ ngồi lại để nói chuyện một cách trung thực. Ador sẽ tiếp tục hỗ trợ NewJeans và giúp họ phát triển để trở thành những nghệ sĩ toàn cầu. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì NewJeans đã tổ chức cuộc họp báo ngay cả trước khi họ xem xét kỹ lưỡng phản hồi của chúng tôi", Ador cho biết. Trong sáng 29/11, NewJeans công bố phản hồi dài 22 trang của Ador gửi đến các thành viên. Công ty nói rõ các bước mà họ đã thực hiện về tám yêu cầu do NewJeans đưa ra vào 13/11.

NewJeans bức xúc khi bị công ty phân biệt đối xử và bắt nạt tại nơi làm việc. Những điểm chính trong phản hồi của Ador về hiệu lực hợp đồng độc quyền của NewJeans từ 21/1/2022-31/7/2029, điều 2 là bảo vệ hành động của Ador. Phía công ty phản bác vi phạm hợp đồng, lưu ý đến những hạn chế về thẩm quyền. Về bối cảnh tài liệu HYBE gây tranh cãi về việc loại bỏ NewJeans, Ador nói đó là ý tưởng cá nhân, người viết tham khảo phản hồi trên mạng xã hội về Le Sserafim và không liên quan đến NewJeans. Họ nhấn mạnh rằng HYBE không có lý do gì để loại bỏ nghệ sĩ của mình. Phía công ty này kết luận bằng tuyên bố: “Chúng tôi đã sắp xếp lập trường và hành động của mình đối với các vấn đề được nêu ra. Chúng tôi hy vọng giải quyết được những hiểu lầm thông qua đối thoại và hợp tác và cùng nhau tiến về phía trước”. Ngay sau khi gây xáo động showbiz Hàn, NewJeans tiếp tục lịch trình di chuyển từ Hàn Quốc sang Nhật Bản trong ngày 29/11. Năm thành viên tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Ador kể từ ngày 29/11 và sẽ hoạt động độc lập, không còn liên quan đến HYBE và Ador. Theo Tiền Phong