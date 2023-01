Tình huống hy hữu: Tập đoàn FLC không còn người trong kiểm toán nội bộ?

Trước đó, ngày 5/1, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của FLC cũng xin từ chức vì lý do cá nhân.

Ngày 9/1, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ của bà Trần Thị Mỹ Dung vì lý do cá nhân.

Trước đó, Tập đoàn phải tìm đơn vị kiểm toán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết của Công ty Đất Việt. Ngày 21/7/2022, FLC ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 nhưng sau đó gần 2 tháng, FLC thanh lý hợp đồng với An Việt và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Tập đoàn FLC không còn người trong kiểm toán nội bộ. (Ảnh: FLC)

Tập đoàn FLC liên tục lùi công bố báo cáo tài chính năm 2021 sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt hồi tháng 3/2021. Cho đến nay, FLC vẫn chưa hoàn tất báo cáo kiểm toán 2021 và soát xét bán niên 2022.

FLC cũng chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022.