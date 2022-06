Tình hình Yemen: Các bên tham chiến 'bắt tay' mở ra hy vọng, Mỹ hoan nghênh và mong đợi của HĐBA

Theo ông chủ Nhà Trắng, “nước Mỹ sẽ duy trì cam kết đối với tiến trình này trong thời gian tới” và tập trung ngăn chặn những nguy cơ đối với các đối tác và bè bạn của Washington.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cũng đã hoan nghênh các biện pháp do các bên liên quan tiến hành nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn, vốn do LHQ làm trung gian, dẫn đến “nhiều kết quả thực chất và tích cực” đối với người dân Yemen, nhất là trong việc giảm bớt thương vong cho dân thường.

Các nước ủy viên HĐBA cũng hoan nghênh sự linh hoạt của chính phủ Yemen trong việc cho phép các tàu chở dầu được vào cảng Hodeidah và cho phép thực hiện các chuyến bay giữa thủ đô Sanaa và Amman (Jordan) cũng như từ Sanaa tới Cairo (Ai Cập), trân trọng sự hỗ trợ của các đối tác trong khu vực.