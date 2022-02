Tình hình Ukraine: HĐBA ra nghị quyết họp khẩn lần đầu tiên sau 40 năm, Trung Quốc lên tiếng

Theo ông Trương: "Trung Quốc cũng ủng hộ phía châu Âu và Nga tiến hành đối thoại bình đẳng về các vấn đề an ninh châu Âu, cũng như đảm bảo nguyên tắc an ninh không thể chia cắt, để đi đến hình thành một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững".

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng, "HĐBA nên ưu tiên cho hòa bình và ổn định ở khu vực và an ninh chung của tất cả quốc gia, đồng thời thể hiện vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề Ukraine".