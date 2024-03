Tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Trước đó, ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bé trai N.H.Đ, 14 tuổi. Đây là nạn nhân trong vụ nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, bị đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 27/3, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, ở quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Công an quận Long Biên, ngày 19/3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình cháu N.H.Đ (sinh năm 2010, ở quận Long Biên) về việc cháu Đ. đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, bị đánh trọng thương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.