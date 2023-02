Tình hình sức khỏe nam MC xứ Hàn sau tai nạn ở Việt Nam

Noh Hong Chul sinh năm 1979, là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng tại xứ Kim Chi. Anh từng dẫn dắt nhiều chương trình tạp kỹ như Where Is My Home, Come To Play,Infinite Challenge, I Live Alone...

Anh cũng tham gia diễn xuất ở MV đình đám Gangnam Style của rapper PSY và Touch My Body của nhóm nhạc nữ Sistar.

