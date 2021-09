Tình hình nhạc số đáng báo động của Lisa (BLACKPINK) với 'LALISA': Màn debut solo tụt dốc thê thảm so với Jennie và Rosé

Thành tích nhạc số của ca khúc chủ đề 'LALISA' rất khả quan trên trường quốc tế, nhưng lại vô cùng thê thảm tại Hàn Quốc. Ca khúc này có màn debut tại No.3 BXH Bugs, No.25 BXH Genie và No.34 BXH Melon Top 100. Tuy nhiên chỉ trong vòng 24h sau đó, 'LALISA' lại bắt đầu tụt hạng dần dần. Không thể tiến vào top 10 (ngay cả ở những BXH dễ tăng hạng như Bugs), bài debut của em út nhà BLACKPINK chỉ xếp lẹt đẹt trong khoảng top 30 đến top 90 các BXH Melon, Genie, Bugs, VIBE và out khỏi BXH FLO.

Thành tích nhạc số đáng thất vọng của 'LALISA' ngay trong 24h đầu phát hành

Thành tích chỉ trong vòng ngày đầu phát hành của 'LALISA' đã khiến nhiều người thất vọng. Lý do là bởi ngày đầu chính là thời điểm bài hát mới ra lò và còn rất hot, thế nhưng thành tích lại không mấy khả quan. Đặc biệt mọi thứ sẽ càng 'thê thảm' hơn nữa nếu chúng ta nhìn lại thành tích solo ngày đầu tiên của Jennie với 'SOLO' và Rosé với 'On The Ground' như hình bên dưới.

Thành tích nhạc số của 'SOLO' (Jennie) và 'On The Ground' (Rosé) ngay trong 24h đầu phát hành

Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng chiều tối ngay 12/9 (giờ Hàn), ca khúc 'LALISA' chỉ dao động ở thứ hạng từ 70 đến 72 trên BXH Melon Top 100. Vì BXH Melon vừa qua đã đổi luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các fan cày stream hơn, nhưng thành tích của 'LALISA' thậm chí cũng chỉ ngang ngửa thành tích của những nhóm nhạc Kpop chưa có độ phủ sóng cao.

Ca khúc 'LALISA' tiếp tục có màn lao dốc trên BXH Melon. Việc hiển thị số hạng tăng lên như trên hình là do trước đó bài hát này từng có lúc lao xuống tận top 80-90 trên Melon và Genie.

Thứ hạng chỉ ở top 70 của Lisa đã trở thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc. Knet cho biết họ đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy thứ hạng rất thấp của bài hát này. Lý do là bởi tuy có thể tại Hàn thì Lisa không có sự ủng hộ đông đảo, nhưng dù sao với danh tiếng của BLACKPINK và YG thì mảng nhạc số của nữ idol cũng không thể tụt dốc không phanh như vậy.