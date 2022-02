Tình hình Nga-Ukraine: Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov bị nhiều nước áp lệnh trừng phạt

Tối ngày 25/2, RIA đưa tin, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết, Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 2 nhằm vào Nga.

Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Sergei Nikiforov, nói rằng Ukraine và Nga hiện đang tham vấn về địa điểm và thời gian của quá trình đàm phán, Ukraine sẵn sàng “nói về một lệnh ngừng bắn và hòa bình”.

“Tôi phải bác bỏ những tuyên bố mà chúng tôi đã từ chối đàm phán. Ukraine đã và vẫn sẵn sàng nói về một lệnh ngừng bắn và hòa bình. Đây là vị trí thường trực của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Nga. Trực tiếp vào những giờ này, các bên đang tham khảo ý kiến ​​về địa điểm và thời gian các cuộc đàm phán, chúng nên được bắt đầu càng sớm thì càng có nhiều cơ hội để nối lại cuộc sống bình thường”, hãng thông tấn Ukraine UNIAN dẫn lời ông Nikiforov cho biết.

NATO kêu gọi Nga dừng ngay hoạt động đặc biệt ở Donbass

“Chúng tôi kêu gọi Nga dừng ngay lập tức cuộc tấn công quân sự, rút ​​toàn bộ quân đội khỏi Ukraine”, các nhà lãnh đạo của liên minh cho biết trong một tuyên bố.

Meta “từ chối” yêu cầu của chính quyền Nga

Tối ngày 25/2, Phó Chủ tịch Meta, Nick Clegg cho biết trên mạng xã hội, công ty Meta đã từ chối tuân theo yêu cầu của chính quyền Nga về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với tài khoản của một số phương tiện truyền thông nhà nước Nga, bao gồm hãng tin RIA.

“Các nhà chức trách Nga hôm qua đã yêu cầu chúng tôi ngừng kiểm tra và gắn cờ các bài đăng trên Facebook của 4 tổ chức truyền thông nhà nước. Chúng tôi đã từ chối. Do đó, họ định hạn chế việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi”, ông Clegg viết trên tài khoản Twitter.

Kể từ ngày 25/2, Cơ quan giám sát thông tin Nga Roskomnadzor đã hạn chế một phần quyền truy cập vào mạng xã hội Facebook do bị công nhận là có liên quan đến việc vi phạm các quyền và tự do cơ bản của công dân Nga cũng như do hạn chế tài khoản chính thức của 4 hãng truyền thông Nga.

Thanh Bình (lược dịch)