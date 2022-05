Tình hình Nga-Ukraine: Ông Zelensky ký luật cấm các đảng thân Nga, Mỹ-NATO tiếp tục thảo luận về hỗ trợ Ukraine

“Tài liệu quy định rằng các trường hợp cấm các bên có bản chất chống Ukraine và có các hoạt động nhằm phá hoại chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ được coi là khẩn cấp trong một khung thời gian ngắn”, thông báo trên Telegram của kênh Strana.

Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật cấm hoạt động của “các đảng thân Nga”. Ông Zelensky cho biết, do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và mối quan hệ giữa Moscow với một số cấu trúc chính trị ở Kiev, hoạt động của các đảng đối lập sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian thiết quân luật.

Ông Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine dừng bất kỳ hoạt động nào của một số đảng phái chính trị trong thời gian thiết quân luật ở nước này, trong số đó có đảng Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống, đảng Shariy do blogger Anatoly Shariy thành lập, đảng Nashi do ông Yevheniy Murayev lãnh đạo,… Tổng cộng 11 đảng chính trị ở Ukraine đã bị đưa vào danh sách đen.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Ông Blinken và Stoltenberg thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine và tiềm lực quốc phòng của NATO

Người đứng đầu cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Price thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Bảy (14/5) đã thảo luận qua điện thoại về việc hỗ trợ Ukraine và duy trì khả năng phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, cũng như khái niệm chiến lược của chúng.

Theo đó, ông Blinken và Stoltenberg đã nói về cuộc họp của những người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại của các nước NATO tại Berlin vào ngày 14-15/5. Hai bên chỉ trích hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và “khẳng định sự ủng hộ với người dân Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ” của nước này.

Ngoài ra, ông Blinken và Stoltenberg lưu ý “tầm quan trọng của việc duy trì khả năng răn đe và phòng thủ mạnh mẽ của NATO”.