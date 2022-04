Tình hình Nga-Ukraine: Nga thu giữ kho vũ khí lớn của Ukraine

“Lực lượng vũ trang Ukraine đã bỏ lại kho vũ khí với một lượng lớn đạn dược cho pháo, súng cối và nhiều hệ thống tên lửa phóng, vũ khí phòng không. Đạn cho nhiều hệ thống tên lửa phóng với đầu đạn chùm được cất giữ trong kho vũ khí”, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hôm 22/4.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong các nhà chứa máy bay, ngoài đạn dược do Liên Xô sản xuất, mìn và đạn pháo được sản xuất ở phương Tây cũng được lưu giữ.

Trước đó, hôm 18/4, Lực lượng an ninh Nga đã phát hiện ra một kho vũ khí và đạn dược, bao gồm cả súng phóng lựu, tại nhà máy quân sự Pallada ở Kherson, nơi được cho là do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) để lại cho các nhóm phá hoại ở hậu phương của Lực lượng vũ trang Nga.

Trong số những vật dụng được tìm thấy ở kho vũ khí nói trên có súng trường tấn công AK-74M, súng bắn tỉa Dragunov, súng phóng lựu RPG-7 và thùng lựu đạn kèm theo. Bên cạnh đó là các thùng đạn dành cho súng máy hạng nặng, thùng lựu đạn RGD-5 và F-1, thuốc nổ và dụng cụ gia công vật nổ tự tạo, phương tiện liên lạc vệ tinh, đài phát, mìn dự trữ cho súng cối cơ động.

Theo các nguồn tin, số vũ khí và đạn dược này được cất giấu ở khu máy móc hẻo lánh trong khuôn viên nhà máy, có lối vào thuận tiện và kín đáo. Nguồn tin cho biết thêm, kho vũ khí được người dân địa phương tình cờ phát hiện và báo cho Lực lượng an ninh Nga.

Canada bàn giao pháo hạng nặng cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Canada cho biết, nước này đã chuyển giao pháo hạng nặng cho Ukraine.