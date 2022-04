Tình hình Nga-Ukraine: Kiev tin tưởng vai trò của London trong đảm bảo an ninh

“Các hiệp định hòa bình cần cung cấp một cơ chế đảm bảo hiệu quả cho đất nước của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng London sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này”, ông Zelensky nói tại một cuộc họp sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev hôm 9/4.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã sẵn sàng thảo luận về các vấn đề an ninh với Nga sau khi tổ chức một cuộc họp về vấn đề này với các quốc gia đồng ý trở thành người bảo lãnh. Trong số các quốc gia này, ông Zelensky nêu tên Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Đức, Pháp và Israel.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Ông Zelensky: Ấn Độ và Trung Quốc có thể trở thành người bảo đảm cho an ninh của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Ấn Độ và Trung Quốc có thể tham gia vào danh sách những người bảo đảm cho an ninh của Ukraine.

Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Republic TV của Ấn Độ: “Chúng tôi hiện đang quan tâm đến người bảo lãnh an ninh. Chúng tôi đề nghị Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà bảo lãnh an ninh. Tôi nghĩ rằng, nếu Ấn Độ muốn tham gia vào danh sách các nước bảo đảm an ninh, tất nhiên, chúng tôi sẽ rất vui khi mời nước này. Ấn Độ là một quốc gia rất hùng mạnh trên thế giới”, Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky cũng một lần nữa nhắc lại rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bất cứ lúc nào và thảo luận về bất kỳ chủ đề nào với ông.