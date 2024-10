Tình hình làm ăn của nhiều ngân hàng hiện nay

Các ngân hàng bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý III năm nay với bức tranh lợi nhuận đan xen sáng - tối, không ít nhà băng có lợi nhuận giảm. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết, lãi trước thuế quý III đạt 4.844 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ, Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của ACB tăng 2%, đạt 15.335 tỷ đồng. Trong quý III, thu nhập ngoài lãi giảm đã kéo lợi nhuận trước thuế của ACB đi xuống. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ACB không còn ghi nhận khoản thu đột biến từ chứng khoán đầu tư. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố kết quả kinh doanh cho 9 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Ước tính riêng trong quý III, lợi nhuận của VIB đạt khoảng 1.995 tỷ đồng, giảm 26%. Như vậy sau 9 tháng, VIB mới thực hiện được khoảng 54,8% kế hoạch được Đại hội Cổ đông thông qua (12.045 tỷ đồng). Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) công bố lợi nhuận quý III ở mức 209 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên xét lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của ngân hàng ở mức 761 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Trong quý III, thu nhập lãi thuần của KienlongBank đạt 866 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tiến thêm 80%, ở mức 665 tỷ đồng và chi phí dự phòng tăng 50%, ở mức 138 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận sụt giảm. Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cho biết lợi nhuận 9 tháng ở mức hơn 32 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, có những ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận tốt. Mới đây, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố lợi nhuận trước thuế quý III đạt 76,9 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận PGBank đạt 344,4 tỷ đồng, giảm 4,4 % so với cùng kỳ. Trong quý III, thu nhập lãi thuần của PGBank đã tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ, mang về 416 tỷ đồng và là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi cũng tăng 34,7%, đem về cho ngân hàng gần 32 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cho biết lợi nhuận trước thuế quý III tăng 133% so với cùng kỳ, đạt 2.889 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank) cho biết lợi nhuận trước thuế đạt hơn 200 tỷ đồng, thực hiện xấp xỉ 55% kế hoạch 2024. Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của SaigonBank đạt hơn 248 tỷ đồng. Phân tích tình hình kinh doanh các ngân hàng III/2024, Công ty Chứng khoán MBS cho biết, ngành ngân hàng duy trì mức tăng trưởng ổn định. Trong đó, tín dụng quý III cải thiện so với quý II nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chuyên gia MBS dự báo sẽ có ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn trung bình ngành hoặc tăng trưởng âm. Theo kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý III/2024 có cải thiện nhưng chưa đạt được như kỳ vọng ở kỳ điều tra trước. 71,9 - 76,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý IV và cả năm nay. Tại kỳ điều tra này, tỷ lệ các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023 là 79,6% (điều chỉnh giảm so với tỷ lệ kỳ vọng 86,2% tổ chức tín dụng có cùng kỳ vọng tại kỳ điều tra trước), có 15,9% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm nay (cao hơn tỷ lệ 11% tổ chức tín dụng kỳ vọng tại kỳ điều tra trước) và 4,4% ước tính lợi nhuận không thay đổi. Trong quý III, các ngân hàng đánh giá những nhân tố nội tại tiếp tục có cải thiện so với quý trước và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm. Tuy nhiên, vẫn có 5,4% nhà băng lo ngại tổng thể các nhân tố nội tại làm "suy giảm” tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm, chủ yếu là do nhân tố năng lực tài chính của đơn vị, cùng với chính sách và năng lực quản trị rủi ro của đơn vị và nguồn nhân lực của đơn vị. Ngọc Mai