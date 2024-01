Tình duyên của dàn nghệ sĩ Táo Quân: Người U70 độc thân, người 2 lần đổ vỡ

Dù thành công trong sự nghiệp và được đông đảo khán giả yêu mến nhưng ít ai biết rằng, dàn nghệ sĩ Táo Quân lại gặp nhiều lận đận, trắc trở trong chuyện tình duyên.

''Táo giao thông'' Chí Trung

NSƯT Chí Trung là một trong những gương mặt yêu thích của chương trình Táo Quân nhiều năm qua. Đảm nhận nhiều vai diễn như Táo điện lực, Táo xã hội, Táo giao thông, Táo quan chức... Chí Trung đã mang đến nhiều tiếng cười cho người xem với lối diễn hài hước, duyên dáng.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, NSƯT Chí Trung cho biết trong chương trình Táo Quân 2024, anh sẽ không đóng vai Táo mà vào vai nhân vật mới.



NSƯT Chí Trung chia tay nghệ sĩ Ngọc Huyền sau 32 năm chung sống.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Chí Trung còn được biết đến với cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Ngọc Huyền. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của khán giả.

Chí Trung và Ngọc Huyền là mối tình đầu của nhau. Cặp đôi quen và yêu nhau khi cùng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Gắn bó khoảng 8 năm, cặp đôi nên duyên vợ chồng vào năm 1986. Suốt hơn 3 thập kỷ chung sống, cả hai có hai người con. Cuộc hôn nhân của Ngọc Huyền và Chí Trung từng được ví như "khuôn vàng thước ngọc" của giới nghệ sĩ phía Bắc.

Thế nhưng vào năm 2016, cả hai quyết định ly thân để nhìn lại về cuộc hôn nhân của mình. Không thể hàn gắn tình cảm vợ chồng nên cả hai đã quyết định dừng lại. Đến năm 2018, Chí Trung và Ngọc Huyền chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.



NSƯT Chí Trung đang có cuộc sống mới hạnh phúc bên bạn gái là Á hậu doanh nhân Ý Lan.

Nói về lý do chia tay, Chí Trung từng chia sẻ: "Có lẽ, chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già". Nam nghệ sĩ cho biết, kể từ khi chia tay 2 người khó làm bạn vì anh vẫn còn nhớ, còn thương vợ cũ.

Hiện tại, NSƯT Chí Trung đang có cuộc sống mới hạnh phúc bên bạn gái là Á hậu doanh nhân Ý Lan. Chí Trung cũng cho biết anh không có ý định tái hôn.

"Cô Đẩu" Công Lý

Trong dàn Táo, ''cô Đẩu'' Công Lý có cuộc sống tình cảm lận đận nhất khi trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ.