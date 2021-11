'Tình đầu quốc dân Nhật' Nana Komatsu thông báo kết hôn

Nana Komatsu xuất thân là người mẫu và lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất vào năm 2013 qua tác phẩm Tadaima. Sau đó, cô liên tiếp được giao những vai chính trong các phim live action học đường như: Close Range Love, The Black Devil And The White Prince, Kids On The Slope...

Nana từng có tin đồn hẹn hò nam ca sĩ G-Dragon vào năm 2016 sau một lần hợp tác chung, song cả hai chưa từng công khai chuyện tình cảm.

Suda Masaki sinh ngày 21/02/1993, bước chân vào giới giải trí từ những cuộc thi như Amuse 30 Anniversary (2207) và Junon Super Boy Contest (2008).

Anh sở hữu vẻ ngoài cuốn hút và được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất. Các tác phẩm làm nên tên tuổi của Masaki là Gintama, Oboreru Knife, Pink And Gray, Mr. Hiiragi's Homeroom...