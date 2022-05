Tình cũ tiết lộ Johnny Depp hay nóng giận, đánh nhau ở bar

Theo Entertainment Tonight, sau khi theo dõi vụ kiện giữa bạn trai cũ và Amber Heard, nữ diễn viên Jennifer Grey "cảm thấy trái tim tan nát khi nghĩ về những người có liên quan". Cô ước mọi chuyện sớm được giải quyết và cầu chúc điều tốt lành cho mọi người.

Ngôi saoFerris Bueller's Day Off nói buồn vì những điều đã xảy ra. Cô hồi tưởng mảng ký ức thời còn ngọt ngào với Johnny Depp, đồng thời tiết lộ tính cách của nam diễn viên qua hồi ký Out Of The Corner.



Hình ảnh của Johnny Depp và Jennifer Grey hồi năm 1989. Ảnh: Getty.