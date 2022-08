Tình cũ Mai Phương gửi quà từ Mỹ về mừng sinh nhật con gái

Mới đây, bảo mẫu hào hứng tiết lộ món quà mà con gái Mai Phương nhận được từ bố.

Theo chia sẻ của người nuôi nấng ái nữ cố diễn viên, Phùng Ngọc Huy đã gửi từ Mỹ về cho con một món đồ chơi. Đây là món quà sinh nhật sớm nam ca sĩ chuẩn bị cho con gái.