'Tình cũ' không được tham dự sinh nhật của Leonardo DiCaprio

Tài tử Leonardo DiCaprio vừa tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi 49 tại thành phố Beverly Hills, bang California, Mỹ, hôm thứ 7 vừa qua. Tại sự kiện, Leo đã "quẩy" hết mình cùng dàn khách mời đình đám, anh đọc rap và nhảy rất cuồng nhiệt.

Sự kiện tiệc sinh nhật này được đánh giá là khá đặc biệt bởi Leo đã công khai thân mật bên người mẫu đến từ Italy Vittoria Ceretti (25 tuổi). Hai người gần như đã xác nhận chuyện tình cảm trước mặt các bạn bè đồng nghiệp, khi đôi bên có những cử chỉ thân mật và trao cho nhau những nụ hôn.

Leonardo DiCaprio nhảy cực "sung" trong tiệc sinh nhật (Video: Daily Mail).

Một số khách mời nổi bật có mặt tại sự kiện có thể kể tới vợ chồng nữ ca sĩ Beyoncé và rapper Jay-Z, nữ tỷ phú Kim Kardashian, các nữ ca sĩ Lady Gaga, Rita Ora, các nữ diễn viên Salma Hayek, Zoe Saldana, Olivia Wilde, Zoe Kravitz, Kate Beckinsale, các nam diễn viên Tobey Maguire, Channing Tatum, các nam rapper Snoop Dogg, Lil Wayne, Tyga...

Ngoài ra, một câu chuyện bên lề cũng khá thu hút sự quan tâm chính là việc "tình cũ" của Leo - nữ diễn viên Victoria Lamas (24 tuổi) - đã có mặt bên ngoài địa điểm tổ chức bữa tiệc sinh nhật, nhưng cô không thể vào trong dự tiệc bởi Victoria không phải khách mời nằm trong danh sách.