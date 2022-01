Tính cách và cuộc sống trái ngược của anh em Xuân Huy - Khánh Thi

Nghệ sĩ Xuân Huy từng biểu diễn với cây đàn violin bằng sứ mạ vàng do mình chế tác cùng dàn nhạc thính phòng Yokohama Sinfonietta dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Toshiki Usui. Đó là buổi biểu diễn tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (tối 1/6/2018), trước sự chứng kiến của Nhật hoàng Akihito, hoàng hậu cùng nhiều quan chức cấp cao của Nhật Bản và Việt Nam. Năm 2019, trong sự kiện "Kỷ lục Việt Nam 15 năm - Một hành trình" tại TP.HCM, Xuân Huy đã được trao bằng xác lập kỷ lục "Người chế tác và biểu diễn đàn violin bằng sứ đầu tiên tại Việt Nam".

Xuân Huy biểu diễn Violin Sứ trước Nhật Hoàng năm 2018

Ngân An