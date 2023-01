Tỉnh Bình Dương lên tiếng việc Trung tâm y tế Thuận An bị kiện vì nợ tiền

Theo Công ty Nam Hưng Việt, công ty đã ký kết hợp đồng với Trung tâm Y tế thành phố Thuận An và cung cấp kít xét nghiệm trị giá 55 tỉ đồng. Công ty đã giao đầy đủ hàng hóa. Theo đúng nguyên tắc, Trung tâm Y tế Thuận An phải thanh toán vào 1.2022, tuy nhiên cho đến đã 1 năm công ty chưa nhận được thanh toán.

Theo đại diện Công ty Nam Hưng Việt, việc trễ thanh toán hợp đồng vi phạm nghĩa vụ thanh toán gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã phải vay nợ để mua hàng và phải trả lãi, giờ không có vốn để tiếp tục hoạt động, nguy cơ phá sản.

Vật tư y tế cung cấp cho Thuận An. Ảnh: Thành Trường

Tương tự, doanh nghiệp trên, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An cũng nợ của Công ty TNHH Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe Chìa Khóa Vàng tổng số tiền là 74,7 tỉ đồng tiền mua các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc chống dịch COVID-19. Hiện cả 2 doanh nghiệp trên đã khởi kiện Trung tâm Y tế thành phố Thuận An ra TAND thành phố Thuận An và Tòa án đã thụ lý đơn.

Có tiền mà không trả nợ được

Liên quan vụ việc trên, sáng 12.1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho biết, địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương xin chủ trương và nguồn kinh phí để thanh toán cho các gói thầu đã thực hiện năm 2021 của Trung tâm Y tế. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có công văn phản hồi đưa ra hướng giải quyết.